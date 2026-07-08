Представлен внешний вид кабины первого российского поезда для высокоскоростной магистрали

На заводе «Уральские локомотивы» показали внешний вид кабины первого отечественного поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ), сообщила пресс-служба «РЖД».

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Головной обтекатель изготовили из стеклопластика с металлическими закладными деталями. Конструкция обеспечивает герметичность кабины машиниста. Носовой модуль включает полимерные и металлические элементы, статичный и подвижный каркасы, привод и декоративные панели. Автосцепное устройство находится под зашитой от снега, льда, пыли и грязи.

На высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург при повышенном спросе будут использовать поезда из 16 вагонов. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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