Представлен внешний вид кабины первого российского поезда для высокоскоростной магистрали

Головной обтекатель изготовили из стеклопластика с металлическими закладными деталями. Конструкция обеспечивает герметичность кабины машиниста. Носовой модуль включает полимерные и металлические элементы, статичный и подвижный каркасы, привод и декоративные панели. Автосцепное устройство находится под зашитой от снега, льда, пыли и грязи.

На высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург при повышенном спросе будут использовать поезда из 16 вагонов. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

