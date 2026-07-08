Кремль: Страны Европы полагают, что способны нанести РФ стратегическое поражение

Глубочайшим историческим просчетом является тот факт, что европейские страны до сих пор полагают, что способны нанести России стратегическое поражение, сообщил изданию Die Weltwoche пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Они до сих пор думают, европейские страны, что могут победить Россию, стратегически победить Россию. Это величайшая ошибка в истории», — указал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что именно поэтому власти Украины не проявляют гибкости в вопросах политического и дипломатического урегулирования.

По мнению пресс-секретаря, Европе удобно создавать опасный образ России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ЕвропаРоссияДмитрий Песков

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