«Они до сих пор думают, европейские страны, что могут победить Россию, стратегически победить Россию. Это величайшая ошибка в истории», — указал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что именно поэтому власти Украины не проявляют гибкости в вопросах политического и дипломатического урегулирования.

По мнению пресс-секретаря, Европе удобно создавать опасный образ России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

