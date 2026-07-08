Слуцкая прокомментировала решение МОК временно отменить отстранение России
Российская спортсменка, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отменить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года, сообщает РБК.
По ее словам, смущает тот факт, что МОК отменил отстранение ОКР на время. «Вот это, наверное, единственное, что может меня немножечко, скажем так, сомневаться в том, что это на 100% пробой», — указала она. Фигуристка считает, что слово «временно» в формулировке решения комитета оставляет пространство для «догадок и загадок».
Ранее в IBA назвали снятие ограничений с россиян признанием МОК своих ошибок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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