Слуцкая прокомментировала решение МОК временно отменить отстранение России

По ее словам, смущает тот факт, что МОК отменил отстранение ОКР на время. «Вот это, наверное, единственное, что может меня немножечко, скажем так, сомневаться в том, что это на 100% пробой», — указала она. Фигуристка считает, что слово «временно» в формулировке решения комитета оставляет пространство для «догадок и загадок».

Ранее в IBA назвали снятие ограничений с россиян признанием МОК своих ошибок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

