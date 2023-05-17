СМИ: Зеленский оскорбил Папу Римского подарком

Речь идет об иконе Богоматери с Христом-младенцем, представленным одними очертаниями и черным пятном. Также украинская делегация подарила образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине на красном «кровавом» фоне и с полосами цветов украинского флага.

Как считают эксперты, сложилось впечатление о неудачных переговорах, «разочаровавших» Ватикан. Зеленский пытался добиться от Папы Римского признания своего «мирного плана», чего понтифик не сделал.

Ранее Зеленский прокомментировал возможность посредничества Ватикана для урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

