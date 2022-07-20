СМИ: Зеленский опасается, что наступление зимы вынудит ЕС уступить России

Украинский лидер Владимир Зеленский боится, что наступление зимы вынудит страны Европы пойти на уступки России, пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.

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«Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику... А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдёт на пользу, если зимой и без того тяжёлый энергетический кризис станет ещё более жестоким», — говорится в статье.

По словам журналиста, после наступления холодов Европа может пойти на уступки Москве в вопросе ограничительных мер и поставок вооружения Киеву для обеспечения поставок газа.

Напомним, Соединенные Штаты Америки с союзниками в Европе проводят тайные консультации о поиске путей дипломатических возможностей завершения военного конфликта на Украине.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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