СМИ: Зеленский опасается, что наступление зимы вынудит ЕС уступить России
Украинский лидер Владимир Зеленский боится, что наступление зимы вынудит страны Европы пойти на уступки России, пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.
«Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику... А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдёт на пользу, если зимой и без того тяжёлый энергетический кризис станет ещё более жестоким», — говорится в статье.
По словам журналиста, после наступления холодов Европа может пойти на уступки Москве в вопросе ограничительных мер и поставок вооружения Киеву для обеспечения поставок газа.
Напомним, Соединенные Штаты Америки с союзниками в Европе проводят тайные консультации о поиске путей дипломатических возможностей завершения военного конфликта на Украине.
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