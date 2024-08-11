В Курске жителей поврежденного украинской ракетой дома перевезут в ПВР
В Курске жильцы жилого девятиэтажного дома, на который упала сбитая ракета Вооруженных сил Украины, будут эвакуированы в пункт временного размещения, сообщил в Telegram мэр Игорь Куцак.
Он находится в загородном лагере. В настоящий момент на месте работают спецслужбы, бригады скорой помощи, сотрудники окружной администрации.
Глава города отметил, что все пострадавшие оперативно доставлены в лечебные учреждения Курска.
Отраженный силами противовоздушной обороны удар Украины по Курску является самым массированным с начала специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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