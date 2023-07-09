СМИ: Зеленский назначил нового командующего нацгвардией

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил нового командующего нацгвардией, сообщает издание «Страна».

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Им стал Александр Пивненко. Ранее он был командиром 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии, которая участвовала в боях за Артемовск.

В марте текущего года Пивненко получил звание героя Украины.

Ранее должность командующего нацгвардией занимал Юрий Лебедь.

Ранее Зеленский назначил нового посла Украины в Нидерландах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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