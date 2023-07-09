СМИ: Зеленский назначил нового командующего нацгвардией
9 июля 202301:02
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил нового командующего нацгвардией, сообщает издание «Страна».
Им стал Александр Пивненко. Ранее он был командиром 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии, которая участвовала в боях за Артемовск.
В марте текущего года Пивненко получил звание героя Украины.
Ранее должность командующего нацгвардией занимал Юрий Лебедь.
Ранее Зеленский назначил нового посла Украины в Нидерландах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru