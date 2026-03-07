Спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Книжная сеть «Читай‑город» отметила заметный рост спроса на биографии и мемуары, посвящённые женщинам. В пресс‑службе сети рассказали НСН, что в 2025 году продажи таких книг увеличились вдвое по сравнению с 2024 годом.
Несмотря на сохраняющийся дисбаланс — книги о мужчинах по‑прежнему продаются в четыре раза чаще, — динамика 2025 года указывает на изменение культурного запроса. Доля продаж биографий о женщинах в топ‑рейтингах выросла почти вдвое, что свидетельствует о растущем интересе читателей к женским историям в политике, искусстве и истории.
В топ‑10 самых продаваемых биографий о женщинах вошли «Мемуары» Екатерины II, «Дневники княжон Романовых» Хелен Раппопорт, книга Льва Данилкина о Ирине Антоновой, бывшем директоре ГМИИ имени Пушкина, а также издания о Фаине Раневской, Анне Винтур, Коко Шанель, Евгении Гинзбург, Зое Богуславской, Лилианне Лунгиной и принцессе Диане.
Примечательно, что пять из десяти книг в топе связаны с судьбами женщин советской эпохи, а лишь три посвящены иностранкам. Это существенно отличается от рейтинга 2024 года, где лидировали мемуары поп‑ и кей‑поп‑исполнительниц.
Ранее руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова сказала НСН, что digital-авторы часто выигрывают благодаря контакту с аудиторией и скорости реагирования на запросы читателя.
