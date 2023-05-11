Зеленский назначил нового посла Украины в Нидерландах

Владимир Зеленский указом назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нидерландах, документ опубликован на сайте Зеленского. Им стал Карасевич Александр.

Его предшественником был Максим Кононенко, который ранее занимал должность советника-посланника посольства Украины во Франции.

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Ранее Зеленский посетил Нидерланды с официальным визитом, где выступил с речью.

Украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Москвой, сообщил журналист The Hill Джозеф Боско. Он не исключил, что глава государства готов предложить президенту России Владимиру Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица. Из этого следует, что РФ оставит себе часть территории, тогда как Крым не подлежит обсуждению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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