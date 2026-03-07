Кинчев рассказал о глотке свободы в советское время

Артист отметил, что в преддверии Олимпиады Москву основательно «вычистили»: всё находилось под строгим надзором, и места для рок‑н‑ролла практически не оставалось. В отличие от столицы, Ленинград казался ему глотком свободы — с конца 70‑х Кинчев всё чаще проводил время там.



Музыкант признался, что ему нравилась атмосфера Ленинграда тех лет. Его образ жизни тогда был довольно спонтанным: он жил одним днём, без каких‑либо планов, полагаясь на обстоятельства — и всё складывалось само собой.

Лидер группы «7Б» Иван Демьян ранее рассказал «Культурному гиду НСН», что на написание нового альбома с черновым названием «Каменный монах» его вдохновила скала на Дальнем Востоке, похожая на воинственного и справедливого человека, который защищает берега нашей Родины.

