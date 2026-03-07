Кинчев рассказал о глотке свободы в советское время
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев в беседе с «Лентой.ру» поделился воспоминаниями о жизни между Москвой и Ленинградом в 1970‑х годах. Интервью вошло в цикл материалов, приуроченных к юбилею Ленинградского рок‑клуба.
Артист отметил, что в преддверии Олимпиады Москву основательно «вычистили»: всё находилось под строгим надзором, и места для рок‑н‑ролла практически не оставалось. В отличие от столицы, Ленинград казался ему глотком свободы — с конца 70‑х Кинчев всё чаще проводил время там.
Музыкант признался, что ему нравилась атмосфера Ленинграда тех лет. Его образ жизни тогда был довольно спонтанным: он жил одним днём, без каких‑либо планов, полагаясь на обстоятельства — и всё складывалось само собой.
Лидер группы «7Б» Иван Демьян ранее рассказал «Культурному гиду НСН», что на написание нового альбома с черновым названием «Каменный монах» его вдохновила скала на Дальнем Востоке, похожая на воинственного и справедливого человека, который защищает берега нашей Родины.
Горячие новости
- Спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
- Кинчев рассказал о глотке свободы в советское время
- Алиса Теплякова в 13 лет окончила РГГУ и получила диплом психолога
- Россиян предупредили об исчезновении воблы с прилавков
- Apple Music начнет маркировать треки, созданные нейросетями
- В АТОР назвали число застрявших на Шри-Ланке россиян
- Президент ОАЭ: Страна находится в состоянии войны
- Эксклюзивную пластинку Эльдара Джарахова продали за 1,8 млн рублей
- Названа самая популярная у россиянок книга
- Paramount+ выпустит новый мультсериал про кота Гарфилда