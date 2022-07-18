Зеленский назначил врио главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого зампреда Службы безопасности Украины Василия Малюка временно исполняющим обязанности главы ведомства. Указ опубликован на сайте офиса главы государства.
«Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины», – говорится в документе.
Ранее Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова от занимаемой должности в связи с фактами госизмены со стороны сотрудников ведомства. Кроме того, по той же причине от работы была отстранена генпрокурор Ирина Венедиктова. И.о. генпрокурора назначили Алексея Симоненко, пишет «Свободная пресса».
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