Зеленский назначил врио главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого зампреда Службы безопасности Украины Василия Малюка временно исполняющим обязанности главы ведомства. Указ опубликован на сайте офиса главы государства.

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«Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины», – говорится в документе.

Ранее Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова от занимаемой должности в связи с фактами госизмены со стороны сотрудников ведомства. Кроме того, по той же причине от работы была отстранена генпрокурор Ирина Венедиктова. И.о. генпрокурора назначили Алексея Симоненко, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НазначениеСБУВладимир Зеленский
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