Алиса Теплякова в 13 лет окончила РГГУ и получила диплом психолога

Девушка обучалась по индивидуальному плану на заочном отделении и завершила программу «Психолого‑педагогическое образование» за 2,5 года. Тема её дипломной работы — взаимосвязь мышления и эмоциональной сферы у детей 5–7 лет. Оригинальность работы по системе «Антиплагиат» изначально оценили в 15%, но в вузе объяснили это технической ошибкой.



Алиса — одна из девяти детей в семье Тепляковых. Её брат Хеймдалль и сестра Лея также окончили школу в 8 лет, а семилетняя Терра получила аттестат за 9 классов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

