«Перестановка кроватей»: Кому и зачем нужна протеже Ермака на посту премьера Украины
Владимир Рогов заявил НСН, что назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром страны напоминает «перестановку кроватей в борделе».
Сменой украинского премьера в Киеве хотят показать, что якобы идут на уступки США и борются с коррупционными схемами, тогда как на самом деле там всеми силами стараются снизить влияние Штатов на фоне крепких связей с британцами. Об этом НСН рассказал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
Верховная рада Украины проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром страны. С конца 2020 года по ноябрь 2021-го она была заместителем главы офиса президента Украины Андрея Ермака, а журнал The Economist вообще называл ее протеже Ермака. При этом новый премьер уже внесла список своего Кабмина и просит Раду его утвердить. Рогов рассказал, почему выбор пал на Свириденко.
«На самом деле эти перестановки отчасти расторговка. Пришло время «отшкурить» украинских олигархов, плюс нужно сделать вид, что Владимир Зеленский готов идти на уступки американцам, а также снизить влияние тех людей, которые выстроили свои коррупционные схемы. Казалось бы, Шмыгаль сидел и не отсвечивал, но тем не менее определенный негатив накопился. Мы видим, что идут перестановки людей, зачастую никак не связанных между собой, с одного министерства на другое. Сама Свириденко очень близка к Ермаку, во всех смыслах, а Ермак - это такой теневой президент постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского. В целом, если говорить кадровых изменениях во власти, то это очень напоминает известный анекдот о перестановке кроватей в борделе», - заявил он.
Также собеседник НСН напомнил о недавнем убийстве украинского полковника СБУ Ивана Воронича.
«Зеленский показывает, что он готов на все, что в его интересах и интересах британцев. Американцы хотели смены главы СБУ, но им этого не дали. Их ставленник Воронич чудным образом был убит буквально накануне приезда Келлога (спецпосланник главы США по вопросам Украины Кит Келлог, прим. НСН), что тоже не может быть совпадением. И надо же, какие-то азербайджанцы были ликвидированы при задержании – то есть концы в воду. А с учетом того, что позиции Британии сильны не только на постукраинском пространстве, но и в Азербайджане, то нет сомнений, что это была совместная операция по недопущению усиления влияния США. Так что надо понимать, что никакого Шмагаля не заменяет никакая Свириденко», - подытожил он.
Ранее Зеленский заявлял, что Шмыгаль может возглавить министерство обороны Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье умерла девочка, на которую напали с молотком
- «Перестановка кроватей»: Кому и зачем нужна протеже Ермака на посту премьера Украины
- Против Дмитрия Певцова подали иск о защите чести и достоинства
- «Через прокладку»: США могут присоединить Гренландию без применения военной силы
- Сотни иностранных фехтовальщиков выступили против россиян на чемпионате мира
- Ктулху, Депп и Атлантида: Основатель группы «Гран-КуражЪ» о проникновении кино в музыку
- Twenty One Pilots объявили дату выхода нового альбома
- Захарова: Россия готова отреагировать на любой сценарий вокруг Приднестровья
- Россиянам расскзали о пользе штрафа за поиск экстремистского контента
- Узнают всё: Какие данные о пользователях собирают мобильные приложения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru