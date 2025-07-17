«На самом деле эти перестановки отчасти расторговка. Пришло время «отшкурить» украинских олигархов, плюс нужно сделать вид, что Владимир Зеленский готов идти на уступки американцам, а также снизить влияние тех людей, которые выстроили свои коррупционные схемы. Казалось бы, Шмыгаль сидел и не отсвечивал, но тем не менее определенный негатив накопился. Мы видим, что идут перестановки людей, зачастую никак не связанных между собой, с одного министерства на другое. Сама Свириденко очень близка к Ермаку, во всех смыслах, а Ермак - это такой теневой президент постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского. В целом, если говорить кадровых изменениях во власти, то это очень напоминает известный анекдот о перестановке кроватей в борделе», - заявил он.

Также собеседник НСН напомнил о недавнем убийстве украинского полковника СБУ Ивана Воронича.

«Зеленский показывает, что он готов на все, что в его интересах и интересах британцев. Американцы хотели смены главы СБУ, но им этого не дали. Их ставленник Воронич чудным образом был убит буквально накануне приезда Келлога (спецпосланник главы США по вопросам Украины Кит Келлог, прим. НСН), что тоже не может быть совпадением. И надо же, какие-то азербайджанцы были ликвидированы при задержании – то есть концы в воду. А с учетом того, что позиции Британии сильны не только на постукраинском пространстве, но и в Азербайджане, то нет сомнений, что это была совместная операция по недопущению усиления влияния США. Так что надо понимать, что никакого Шмагаля не заменяет никакая Свириденко», - подытожил он.

Ранее Зеленский заявлял, что Шмыгаль может возглавить министерство обороны Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

