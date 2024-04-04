СМИ: Зеленский купил у Карла III резиденцию за 20 млн фунтов

Украинский президент Владимир Зеленский купил у короля Великобритании Карла III его бывшую резиденцию, сообщает издание The London Crier.

Декларация: Зеленский и его семья в 2022 году заработали более 98 тысяч долларов

Ее стоимость оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов (2,3 миллиарда рублей).

44 года особняк Highgrove House использовался принцем Чарльзом, а ныне королем Карлом III, в качестве загородной резиденции. Теперь объект перешел во владение Зеленского. Сделка была завершена в марте 2024 года.

Бывший дворецкий Карла III Грант Харролд считает, что сделку могли завершить 29 февраля во время визита Зеленского в Великобританию.

Ранее стало известно, что Зеленский купил бывшую виллу Йозефа Геббельса в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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