СМИ: Зеленский купил у Карла III резиденцию за 20 млн фунтов
Украинский президент Владимир Зеленский купил у короля Великобритании Карла III его бывшую резиденцию, сообщает издание The London Crier.
Ее стоимость оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов (2,3 миллиарда рублей).
44 года особняк Highgrove House использовался принцем Чарльзом, а ныне королем Карлом III, в качестве загородной резиденции. Теперь объект перешел во владение Зеленского. Сделка была завершена в марте 2024 года.
Бывший дворецкий Карла III Грант Харролд считает, что сделку могли завершить 29 февраля во время визита Зеленского в Великобританию.
Ранее стало известно, что Зеленский купил бывшую виллу Йозефа Геббельса в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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