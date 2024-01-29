Декларация: Зеленский и его семья в 2022 году заработали более 98 тысяч долларов
Украинский лидер Владимир Зеленский и его семья в 2022 году заработали 3,7 млн гривен или более 98 тысяч долларов, сообщается на сайте офиса президента.
Он обнародовал декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы. В 2021 году доходы Зеленского и его семьи достигли почти 11 млн гривен — более 290 тысяч долларов.
В 2020 году президент Украины заработал около 22,75 млн гривен, или 815 тысяч долларов.
Годовая зарплата президента - 336 тысяч гривен или 913 тысяч 492 рубля.
Ранее стало известно, что Зеленский купил бывшую виллу Йозефа Геббельса в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru