Декларация: Зеленский и его семья в 2022 году заработали более 98 тысяч долларов

Он обнародовал декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы. В 2021 году доходы Зеленского и его семьи достигли почти 11 млн гривен — более 290 тысяч долларов.

В 2020 году президент Украины заработал около 22,75 млн гривен, или 815 тысяч долларов.

Годовая зарплата президента - 336 тысяч гривен или 913 тысяч 492 рубля.

Ранее стало известно, что Зеленский купил бывшую виллу Йозефа Геббельса в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

