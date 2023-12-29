По данным СМИ, в октябре 2023 года фирма Film heritage Inc. купила особняк неподалеку от Берлина.



В статье отмечается, что компания, совершившая покупку, напрямую связана с Зеленским и его супругой Еленой. А сам дом некогда принадлежал Йозефу Геббельсу. Особняк ему подарил лично Адольф Гитлер.

Ранее Зеленский заявил, что в 2023 году Киев получил от Вашингтона 34 пакета военной помощи, напоминает RT.