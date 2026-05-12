Мендель: Зеленский – диктатор, у него может быть умственное расстройство
Президент Украины Владимир Зеленский - диктатор, который намерен остаться навсегда у власти, заявила в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
«Его первый глава офиса говорил, что он (Зеленский) однажды рассмеялся перед министром и сказал: «Мы пришли навсегда», - заявила она. По словам бывшего пресс-секретаря, Зеленский незаконно закрыл границы Украины, при нем происходят огромные нарушения прав человека, а политические оппоненты преследуются и оказываются за решеткой. «Любой, кто критикует Зеленского - просто «пророссийский» и «прокремлевский». Вы – «прокремлевский». Я стану «прокремлевской» после этого интервью», - указала Мендель.
Она также заявила о неконструктивности украинского лидера и не исключила, что у него может быть умственное расстройство. Мендель возмутилась, что судьбу Украины определили два лидера с ментальными проблемами — Зеленский и бывший президент США Джо Байден.
Бывшая пресс-секретарь действующего президента Украины также заявила, что Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
