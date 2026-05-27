Стали известны все участники четвертьфинала ЧМ по хоккею
В Швейцарии стали известны все участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, сообщают «Известия».
В группе «А» борьбу за медали продолжат сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США. Лидерство между собой разыграют швейцарские и финские спортсмены. Сборная Латвии гарантировала себе третье место, а американские хоккеисты вышла в плей-офф с четвертой позиции.
В группе «B» в следующую стадию турнира попали сборные Канады, Норвегии, Чехии и Швеции. Игры четвертьфинала пройдут 28 мая.
Ранее сборная Норвегии впервые с 2012 года вышла в плей-офф ЧМ по хоккею, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
