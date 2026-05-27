Одобрен законопроект о 10-летнем сроке давности по искам о приватизации

В настоящее время на практике остается неопределенным вопрос о том, возможно ли спустя годы оспорить приватизацию и вернуть имущество, которое давно находится в частной собственности. Конституционный суд РФ ранее заявил, что к искам о нарушении порядка приватизации применяются общие сроки исковой давности. При этом полной ясности в этом вопросе до сих пор нет.

Законопроект вносит изменения в Гражданский кодекс РФ. Отныне, если при приватизации были допущены нарушения, срок исковой давности составляет три года с момента, когда об этом стало известно. Однако максимальный срок — 10 лет со дня нарушения права, по истечении которого вернуть имущество уже невозможно.

Среди исключения - споры о передаче религиозного имущества, на которое 10-летний срок не распространяется. В данном случае будут действовать правила, установленные законом о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения.

В принятом депутатами документе сказано, что инициатива гарантирует защиту собственности людям, которые годами развивали и вкладывали средства в предприятия, даже если при приватизации не все процедуры были выполнены безупречно.

Ранее стало известно, что приватизация принесла в бюджет России 132 млрд рублей в 2024 году.


