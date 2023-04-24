США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC заявил, что решение о том, когда и где начнётся контрнаступление Вооружённых сил Украины, остаётся за украинским президентом Владимиром Зеленским.

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По его словам, в Вашингтоне желают удостовериться, что наступление украинских войск будет успешным. Он добавил, что США и союзники делают всё возможное, чтобы удостовериться, что Украина готова к действиям.

Ранее экс-сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук заявил, что распространение слухов о готовящемся контрнаступлении украинской армии является попыткой выдать желаемое за действительное, сообщает RT.

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