США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным

По его словам, в Вашингтоне желают удостовериться, что наступление украинских войск будет успешным. Он добавил, что США и союзники делают всё возможное, чтобы удостовериться, что Украина готова к действиям.

Ранее экс-сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук заявил, что распространение слухов о готовящемся контрнаступлении украинской армии является попыткой выдать желаемое за действительное, сообщает RT.