СМИ: Зеленский и Ермак не поедут на встречу в Саудовской Аравии по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель офиса главы государства Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии, сообщает Washington Post.

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Кроме того, по данным CNN, украинская сторона не будет присутствовать на переговорах.

Ранее стало известно, что переговоры по Украине в Эр-Рияде пройдут 18 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыСаудовская АравияУкраинаВладимир Зеленский

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