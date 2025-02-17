СМИ: Зеленский и Ермак не поедут на встречу в Саудовской Аравии по Украине
17 февраля 202505:18
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель офиса главы государства Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии, сообщает Washington Post.
Кроме того, по данным CNN, украинская сторона не будет присутствовать на переговорах.
Ранее стало известно, что переговоры по Украине в Эр-Рияде пройдут 18 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru