СМИ: Зеленский хочет урегулировать конфликт до конца года, Трамп – за месяц

Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил, что надеется на урегулирование украинского конфликта до конца года, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников в Киеве.

Трамп и Зеленский обсудили следующий раунд переговоров

При этом глава Белого дома заявил о намерении урегулировать конфликт за месяц.

Ранее стало известно, что власти США хотят достичь договоренностей о завершении украинского конфликта к 4 июля - Дню независимости Соединенных Штатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

