СМИ: Зеленский хочет урегулировать конфликт до конца года, Трамп – за месяц
26 февраля 202605:06
Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил, что надеется на урегулирование украинского конфликта до конца года, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников в Киеве.
При этом глава Белого дома заявил о намерении урегулировать конфликт за месяц.
Ранее стало известно, что власти США хотят достичь договоренностей о завершении украинского конфликта к 4 июля - Дню независимости Соединенных Штатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В ФМБА рассказали подробности о первой вакцине от аллергии
- Реальная средняя зарплата россиян оказалась на треть ниже официальной
- СМИ: Зеленский хочет урегулировать конфликт до конца года, Трамп – за месяц
- Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
- СМИ: Женщины в бикини на фото с Хокингом из дела Эпштейна – сиделки
- СМИ: Следующие переговоры по Украине могут пройти не в Женеве
- Минэкономразвития: Достоверное отражение цен на маркетплейсах не отменяет скидки
- Эксперт объяснила ошибки «Додо Пиццы» в скандале с уволенным курьером и бездомным псом
- СМИ: Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта
- СМИ: Вторгшийся в воды Кубы катер не принадлежал ВМС США или береговой охране