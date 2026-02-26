СМИ: Следующие переговоры по Украине могут пройти не в Женеве

Очередные трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины могут состояться не в Женеве, сообщает ТАСС.

Трамп и Зеленский обсудили следующий раунд переговоров

Как заявил источник агентства, место проведения нового саммита пока под вопросом. Он не исключил, что встреча состоится в каком-то другом месте.

Известно, что трехстороннюю встречу по урегулированию ситуации вокруг Украины перенесли. Она пройдет в начале марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

