СМИ: Следующие переговоры по Украине могут пройти не в Женеве
26 февраля 202604:01
Очередные трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины могут состояться не в Женеве, сообщает ТАСС.
Как заявил источник агентства, место проведения нового саммита пока под вопросом. Он не исключил, что встреча состоится в каком-то другом месте.
Известно, что трехстороннюю встречу по урегулированию ситуации вокруг Украины перенесли. Она пройдет в начале марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
