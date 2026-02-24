СМИ: США хотят заключить сделку по Украине до 4 июля

Власти США хотят достичь договоренностей о завершении украинского конфликта к 4 июля - Дню независимости Соединенных Штатов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на чиновников Европы и представителей НАТО.

Рубио: США сделают все возможное для урегулирования на Украине

По данным агентства, Вашингтон рассчитывает на сделку до торжеств по случаю 250-й годовщины независимости.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп хочет добиться договоренности по урегулированию ситуации на Украине до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

ФОТО: РИА Новости
