СМИ: США хотят заключить сделку по Украине до 4 июля
24 февраля 202612:08
Власти США хотят достичь договоренностей о завершении украинского конфликта к 4 июля - Дню независимости Соединенных Штатов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на чиновников Европы и представителей НАТО.
По данным агентства, Вашингтон рассчитывает на сделку до торжеств по случаю 250-й годовщины независимости.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп хочет добиться договоренности по урегулированию ситуации на Украине до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.
