Минэкономразвития: Достоверное отражение цен на маркетплейсах скидки не отменяет

Достоверное отражение стоимости товара в его карточке не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов маркетплейсов, сообщают «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

Путин призвал банки и маркетплейсы найти компромисс по скидкам

Там указали, что все дело в ясности и достоверности в отображении цен, а также в том, что с этой стоимостью может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением. Министерство отметило, что разрабатываемые правила формирования цен на маркетплейсах направлены на защиту интересов покупателей, так как инициатива должна сдерживать рост цен.

Ранее глава правительства Михали Мишустин заявил, что на маркетплейсах установят единые правила отображения цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

