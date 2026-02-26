Минэкономразвития: Достоверное отражение цен на маркетплейсах скидки не отменяет

Там указали, что все дело в ясности и достоверности в отображении цен, а также в том, что с этой стоимостью может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением. Министерство отметило, что разрабатываемые правила формирования цен на маркетплейсах направлены на защиту интересов покупателей, так как инициатива должна сдерживать рост цен.

Ранее глава правительства Михали Мишустин заявил, что на маркетплейсах установят единые правила отображения цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

