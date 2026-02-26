Минэкономразвития: Достоверное отражение цен на маркетплейсах скидки не отменяет
Достоверное отражение стоимости товара в его карточке не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов маркетплейсов, сообщают «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.
Там указали, что все дело в ясности и достоверности в отображении цен, а также в том, что с этой стоимостью может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением. Министерство отметило, что разрабатываемые правила формирования цен на маркетплейсах направлены на защиту интересов покупателей, так как инициатива должна сдерживать рост цен.
Ранее глава правительства Михали Мишустин заявил, что на маркетплейсах установят единые правила отображения цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Женщины в бикини на фото с Хокингом из дела Эпштейна – сиделки
- СМИ: Следующие переговоры по Украине могут пройти не в Женеве
- Минэкономразвития: Достоверное отражение цен на маркетплейсах скидки не отменяет
- Эксперт объяснила ошибки «Додо Пиццы» в скандале с уволенным курьером и бездомным псом
- СМИ: Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта
- СМИ: Вторгшийся в воды Кубы катер не принадлежал ВМС США или береговой охране
- Актер из «Бригады» и «Интернов» Довжик умер в возрасте 57 лет
- Конгрессмен США призвал расследовать инцидент с «бойней» возле Кубы
- СМИ: Дмитриев прибудет на переговоры с США в Женеву 26 февраля
- Глава СПЧ предложил проверить слова Довлатова о «4 млн доносов»