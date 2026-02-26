СМИ: Вторгшийся в воды Кубы катер не принадлежал ВМС США или береговой охране
26 февраля 202602:01
Вторгшийся в воды Кубы под флагом США и открывший стрельбу катер не принадлежал Военно-морским силам США или американской береговой охране, сообщает The New York Times со ссылкой.
Американский чиновник заявил изданию, что в перестрелке участвовало американское гражданское судно, входившее в состав флотилии по эвакуации родственников из Кубы. Другие подробности он не привел.
Ранее конгрессмен США призвал расследовать инцидент с «бойней» возле Кубы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
