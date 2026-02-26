Реальная средняя зарплата россиян оказалась на треть ниже официальной

Средняя — около 100 тыс. рублей, тогда как медианная — чуть выше 70 тыс. По словам экспертов, причина кроется в методике подсчета и структуре доходов. Средний показатель чувствителен к высоким доходам: бонусы и зарплаты топ-менеджеров повышают итоговую цифру. Медиана, напротив, отражает уровень, вокруг которого сосредоточены доходы большинства.

Несмотря на то что медиану уже используют для расчета минимального размера оплаты труда, в основных экономических оценках власти до сих пор ориентируются на средний показатель. Это может создавать иллюзию роста благосостояния, усиливать недоверие к статистике и подталкивать часть занятых в тень.

