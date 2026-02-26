Реальная средняя зарплата россиян оказалась на треть ниже официальной
В России разница между средней и медианной зарплатами (когда одна половина получает больше, а другая — меньше) составила 35%, сообщают «Известия».
Средняя — около 100 тыс. рублей, тогда как медианная — чуть выше 70 тыс. По словам экспертов, причина кроется в методике подсчета и структуре доходов. Средний показатель чувствителен к высоким доходам: бонусы и зарплаты топ-менеджеров повышают итоговую цифру. Медиана, напротив, отражает уровень, вокруг которого сосредоточены доходы большинства.
Несмотря на то что медиану уже используют для расчета минимального размера оплаты труда, в основных экономических оценках власти до сих пор ориентируются на средний показатель. Это может создавать иллюзию роста благосостояния, усиливать недоверие к статистике и подталкивать часть занятых в тень.
Ранее были названы 33 отрасли российской экономики с зарплатами выше 150 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Реальная средняя зарплата россиян оказалась на треть ниже официальной
- СМИ: Зеленский хочет урегулировать конфликт до конца года, Трамп – за месяц
- Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
- СМИ: Женщины в бикини на фото с Хокингом из дела Эпштейна – сиделки
- СМИ: Следующие переговоры по Украине могут пройти не в Женеве
- Минэкономразвития: Достоверное отражение цен на маркетплейсах не отменяет скидки
- Эксперт объяснила ошибки «Додо Пиццы» в скандале с уволенным курьером и бездомным псом
- СМИ: Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта
- СМИ: Вторгшийся в воды Кубы катер не принадлежал ВМС США или береговой охране
- Актер из «Бригады» и «Интернов» Довжик умер в возрасте 57 лет