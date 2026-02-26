СМИ: Женщины в бикини на фото с Хокингом из дела Эпштейна – сиделки

Издание ссылается на представителя семьи Хокинга. Услуги сиделок ему были необходимы из-за диагностированного у него бокового амиотрофического склероза. Представитель семьи указал, что любые обвинения в адрес физика являются неправдоподобными.

По данным газеты, снимок был сделан в 2006 году в отеле Ritz Carlton на карибском острове Сент-Томас после выступления Хокинга о квантовой космологии.

Ранее стало известно, что связанный с Эпштейном экс-премьер Норвегии попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

