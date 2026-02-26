СМИ: Женщины в бикини на фото с Хокингом из дела Эпштейна – сиделки

Две женщины в бикини на фотографии с британским физиком Стивеном Хокингом, которую опубликовал Минюстом США по делу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, оказались сопровождавшими ученого сиделками, сообщает Sun.

Экс-посла Великобритании в США задержали по делу Эпштейна

Издание ссылается на представителя семьи Хокинга. Услуги сиделок ему были необходимы из-за диагностированного у него бокового амиотрофического склероза. Представитель семьи указал, что любые обвинения в адрес физика являются неправдоподобными.

По данным газеты, снимок был сделан в 2006 году в отеле Ritz Carlton на карибском острове Сент-Томас после выступления Хокинга о квантовой космологии.

Ранее стало известно, что связанный с Эпштейном экс-премьер Норвегии попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/NASA HQ PHOTO
ТЕГИ:СШАСтивен Хокинг

Горячие новости

Все новости

партнеры