СМИ: Женщины в бикини на фото с Хокингом из дела Эпштейна – сиделки
Две женщины в бикини на фотографии с британским физиком Стивеном Хокингом, которую опубликовал Минюстом США по делу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, оказались сопровождавшими ученого сиделками, сообщает Sun.
Издание ссылается на представителя семьи Хокинга. Услуги сиделок ему были необходимы из-за диагностированного у него бокового амиотрофического склероза. Представитель семьи указал, что любые обвинения в адрес физика являются неправдоподобными.
По данным газеты, снимок был сделан в 2006 году в отеле Ritz Carlton на карибском острове Сент-Томас после выступления Хокинга о квантовой космологии.
Ранее стало известно, что связанный с Эпштейном экс-премьер Норвегии попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
