СМИ: Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта
26 февраля 202602:33
Трехстороннюю встречу по урегулированию ситуации вокруг Украины с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесли, сообщает ТАСС.
Она пройдет в начале марта. В настоящее время идет согласование место проведения саммита.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США видят продвижение в переговорах по урегулированию конфликта как с Россией, так и с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
