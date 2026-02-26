СМИ: Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта

Трехстороннюю встречу по урегулированию ситуации вокруг Украины с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесли, сообщает ТАСС.

Трамп и Зеленский обсудили следующий раунд переговоров

Она пройдет в начале марта. В настоящее время идет согласование место проведения саммита.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США видят продвижение в переговорах по урегулированию конфликта как с Россией, так и с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

