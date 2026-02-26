Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
В футбольной Лиге чемпионов завершился стыковой раунд, определены все участники 1/8 финала плей‑офф.
В него пробились «Реал», «Атлетико», «Буде‑Глимт», «Байер», «ПСЖ», «Галатасарай», «Ньюкасл» и «Аталанта». Ранее через групповой раунд в плей‑офф отобрались «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Спортинг», «Барселона» и «Бавария».
27 февраля пройдет жеребьевка, по итогам которой определятся пары 1/8 финала. Первые матчи состоятся 10–11 марта.
Ранее «Атлетико» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
