Эксперт объяснила ошибки «Додо Пиццы» в скандале с уволенным курьером и бездомным псом

Как заявила эксперт по коммуникациям, репутации и системному пиару Гаянэ Асадова, совпали три триггера: животное, воспринимаемая жестокость менеджера челябинского ресторана сети пиццерий и ощущение несправедливости по отношению к курьеру. По ее словам, для аудитории это тест на ценности всей сети«Додо Пицца»: кого защищает бренд — уязвимого, замерзающего пса и рядового сотрудника (курьера) или жесткую управленческую вертикаль и имущество.

Асадова считает, что ключевые ошибки «Додо» оказались фатальными. Бренд, строивший имидж теплой и семейной сети, публично продемонстрировал готовность наказывать за эмпатию ради формальных инструкций. А попытка оправдаться вместо честного признания ошибки лишь усилила недоверие.

Также выяснилось, что уволенный курьер сам пристроил собаку в приют. Он опроверг официальную версию «Додо Пиццы». «В «Додо Пицце» говорили, что это сделали они, но затем признали, что всем занимался я — от и до. Начиная от поиска приюта, заканчивая поимкой собаки и ее перевозкой», — указал бывший сотрудник заведения.

Михаил отметил, что против того, чтобы всю ответственность за произошедшее несла управляющая, которая приняла решение его уволить. Мужчина уверен: дело в системной политике сети.

После скандала основатель сети Федор Овчинников заявил, что отныне все заведения пиццерий «Додо» в России станут pet-friendly. По его словам, посетителей будут пускать вместе с домашними животными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

