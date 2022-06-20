Экс-подполковник СБУ рассказал о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров снял видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, в том числе по помещениям тайной тюрьмы, сообщает РИА Новости.
В ней в 2014-2015 годах содержались сторонники ДНР и ополченцы. В зале вылета в 2014 году базировался личный состав батальона «Днепр». В вестибюле стояли походные кровати, шкафы, ширмы. На втором этаже в комнатах жило руководство батальона. Холодильники использовались как камеры.
На входе в подсобки дежурил военный нацгвардии Украины, который вел учет всех прибывших.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные документы о преступлениях нацистов в Крыму во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кроме того, Музей обороны Севастополя получит материалы о зверствах немецких солдат под предводительством генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке, происходивших с 1943 по 1944 год.
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