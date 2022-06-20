Экс-подполковник СБУ рассказал о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров снял видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, в том числе по помещениям тайной тюрьмы, сообщает РИА Новости.

В России объединят дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР

В ней в 2014-2015 годах содержались сторонники ДНР и ополченцы. В зале вылета в 2014 году базировался личный состав батальона «Днепр». В вестибюле стояли походные кровати, шкафы, ширмы. На втором этаже в комнатах жило руководство батальона. Холодильники использовались как камеры.

На входе в подсобки дежурил военный нацгвардии Украины, который вел учет всех прибывших.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные документы о преступлениях нацистов в Крыму во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, Музей обороны Севастополя получит материалы о зверствах немецких солдат под предводительством генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке, происходивших с 1943 по 1944 год.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТюрьмаАэропортМариуполь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры