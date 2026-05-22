СМИ: Зеленский до сих пор не прокомментировал дело против Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал арест бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, сообщает Welt.
По данным издания, при этом глава государства продолжает ежедневно давать комментарии в соцсетях и записывать видеосообщения. Однако он упорно не говорит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников. Газета указывает, что скандал сотрясает Украину с 2025 года.
Отмечается, что публикация записей разговоров по делу «Мидас» создала давление на Зеленского, который защищен от уголовного преследования. Однако то, как он справится с этим вызовом, может повлиять на его политическое будущее и будущее страны.
Ранее астролог бывшего руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака предсказала главе государства сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
