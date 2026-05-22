Путин поздравил ярославский «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина
Российский лидер Владимир Путин поздравил хоккеистов, тренерский состав и болельщиков ярославского клуба «Локомотив» с победой в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По его словам, команда взяла «верх над сильными, достойными соперниками». При этом «Локомотив» вписал «новую страницу в славную летопись отечественного хоккея».
Путин отметил болельщиков клуба, которые поддерживали команду на протяжении сезона.
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил, что вторая подряд победа ярославского «Локомотива» в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги указывает на большую системную работу клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
