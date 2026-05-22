Бастрыкин поручил разобраться с делом жительницы Воронежа, скрывшей доход в 168 рублей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на расследование дела, фигурантом которого стала жительница Воронежа, сообщает РИА Новости.

Ее обвинили в сокрытии дохода в размере 168 рублей. По предварительным данным, она, как малоимущая, заключила социальный контракт, чтобы открыть в городе кабинет по наращиванию ресниц. В 2025 году ее контракт закончился, а спустя полгода в отношении нее завели дело за «Мошенничество при получении выплат».

Жензина якобы скрывала доход в 168 рублей в течение трех месяцев. Бастрыкин затребовал доклад по расследованию этого дела у руководителя управления СК России по Воронежской области.

Ранее на гендиректора завода в Орле завели дело о неуплате налогов на 443 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

