Бастрыкин поручил разобраться с делом жительницы Воронежа, скрывшей доход в 168 рублей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на расследование дела, фигурантом которого стала жительница Воронежа, сообщает РИА Новости.
Ее обвинили в сокрытии дохода в размере 168 рублей. По предварительным данным, она, как малоимущая, заключила социальный контракт, чтобы открыть в городе кабинет по наращиванию ресниц. В 2025 году ее контракт закончился, а спустя полгода в отношении нее завели дело за «Мошенничество при получении выплат».
Жензина якобы скрывала доход в 168 рублей в течение трех месяцев. Бастрыкин затребовал доклад по расследованию этого дела у руководителя управления СК России по Воронежской области.
Ранее на гендиректора завода в Орле завели дело о неуплате налогов на 443 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
