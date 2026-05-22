РСТ: Отели Абхазии подняли стоимость до 8,5 тыс. рублей за ночи
Средняя стоимость одной ночи в отелях Абхазии в начавшемся туристическом сезоне составляет около 8500 руб., сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского.
По его словам, речь идет о размещении в трёхзвёздочных отелях. Ночь в отелях четыре-пять звёзд стоит от 15 тыс. руб., а в гостиницах две звезды и ниже — в 5–6 тыс. руб. Средняя продолжительность отдыха в Абхазии составляет 7,5–8 дней.
Уманский указал, что Абхазия остаётся более доступным направлением по сравнению с российскими курортами, так как цены ниже на 20–30 %.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян раскрыл НСН, что в связи с финансовой выгодой спрос на Абхазию растет на 13% по сравнению с прошлым годом, а вот на Сочи, наоборот, падает. Однако вместе с тем в регионе есть серьезная нехватка пятизвездочных отелей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- РСТ: Отели Абхазии подняли стоимость до 8,5 тыс. рублей за ночи
- PRSB: Зона Чернобыльской АЭС стала крупным убежищем для диких млекопитающих
- Мадьяр: ЕС вернется к закупкам газа из России по окончанию конфликта на Украине
- Бастрыкин поручил разобраться с делом жительницы Воронежа, скрывшей доход в 168 рублей
- СМИ: Визиты Путина и Трампа в КНР усилили давление на Киев
- Дегтярев: Вторая победа «Локомотива» в КХЛ - показатель системной работы
- Трамп объявил о направлении в Польшу 5 тысяч дополнительных военных США
- Россельхознадзор официально предупредил Армению об ограничении ввоза цветов
- Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии, выступая за «Аль-Насра»
- В Калуге после падения дрона ВСУ повреждены образовательное учреждение и дом