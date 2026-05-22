PRSB: Зона Чернобыльской АЭС стала крупным убежищем для диких млекопитающих
Зона отчуждения в Чернобыле стала одним из крупнейших убежищ для диких млекопитающих в Европе, заявили ученые в своем исследовании в журнале Proceedings of the Royal Society.
Они установили 174 фотоловушки в зоне Чернобыльской АЭС, заповедниках и обычных территориях северной Украины. Выяснилось, что именно в зоне отчуждения и соседнем Древлянском заповеднике наблюдается наибольшее разнообразие животных. Там замечали рысей, волков, лосей, благородных оленей и даже лошадей Пржевальского.
Исследователи считают, что ключевым фактором оказалось не радиационное загрязнение, а почти полное отсутствие людей. Ограниченный доступ, запрет на охоту, и низкая хозяйственная активность позволили животным восстановить популяции и занять территории, где раньше они оказались на грани исчезновения. В небольших заповедниках и на обычных территориях показатели - заметно ниже. Ученые отметили, что исследование показывает важность крупных охраняемых территорий с минимальным вмешательством человека.
Ранее стало известно, что США выделят до $100 млн на ремонт Чернобыльской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
