Россиянка купила дворец в Белоруссии за 2,3 тыс российских рублей

Гражданка России Татьяна приобрела дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии, сообщает Sputnik Беларусь.

Он обошелся ей в 90 белорусский рублей (2,3 тысячи российских рублей). Россиянка стала единственным участником аукциона. Москвичка два года живет в Минске. Когда она увидела информацию о продаже памятника архитектуры, сразу решила его купить.

Теперь Татьяна отвечает перед государством за сохранность объекта, и в течение пяти лет ей нужно отреставрировать здание и сдать дворец в эксплуатацию. В нем планируется открыть кафе, апарт-отель и демонстрационные залы. Не исключено, что в стенах дворца будут организованы и интерактивные квесты с актерами.

Впервые дворец Радзивиллов выставили на продажу в 2015 году, но покупателя тогда не нашлось.

