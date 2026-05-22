Россиянка купила дворец в Белоруссии за 2,3 тыс российских рублей
Гражданка России Татьяна приобрела дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии, сообщает Sputnik Беларусь.
Он обошелся ей в 90 белорусский рублей (2,3 тысячи российских рублей). Россиянка стала единственным участником аукциона. Москвичка два года живет в Минске. Когда она увидела информацию о продаже памятника архитектуры, сразу решила его купить.
Теперь Татьяна отвечает перед государством за сохранность объекта, и в течение пяти лет ей нужно отреставрировать здание и сдать дворец в эксплуатацию. В нем планируется открыть кафе, апарт-отель и демонстрационные залы. Не исключено, что в стенах дворца будут организованы и интерактивные квесты с актерами.
Впервые дворец Радзивиллов выставили на продажу в 2015 году, но покупателя тогда не нашлось.
Ранее был уничтожен крупнейший дворец Азии в столице Непала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
