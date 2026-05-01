СМИ: Визиты Путина и Трампа в КНР усилили давление на Киев
Поездки глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай усилили давление на Киев, сообщает Myśl Polska.
По данным издания, китайский лидер Си Цзиньпин и его американский коллега Дональд Трамп выступили за «значительные усилия» по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, а министр иностранных дел КНР Ван И дал понять, что Пекин ожидает «прекращения боевых действий в максимально короткие сроки».
В материале сказано, что Вашингтон оказывает давление на Киев, а Пекин, как крупнейший потребитель российского топлива, гарантирует поддержку РФ. Кроме того, визит Путина в Пекин для подписания декларации о «стратегическом сотрудничестве» подтверждает, что все три сверхдержавы координируют свои действия, оставляя при этом Киеву все меньше места для маневра.
Ранее астролог бывшего руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака предсказала главе государства сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
