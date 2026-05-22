Лукашенко заявил, что не реагирует на болтовню Зеленского
Белорусский лидер Александр Лукашенко не реагирует на «болтовню» из Киева, сообщает телеканал СТВ.
По его словам, это касается и высказываний президента Украины Владимира Зеленского. Его заявление прозвучало во время инспекции одной из ракетных бригад. «В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать», — указал Лукашенко. Он считает, что украинский лидер находится под серьезным давлением и не хочет анализировать обстановку.
Лукашенко подчеркнул, что научился реагировать на шантаж и запугивания. А когда слышит из Киева соответствующие заявления, то у него возникает вопрос, зачем Зеленский поступает подобным образом.
До этого Зеленский выступил с новыми заявлениями в адрес властей Белоруссии после того, как президент республики сообщил об отказе Минска втягиваться в конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
