Мадьяр: ЕС вернется к закупкам газа из России по окончанию конфликта на Украине

Весь Европейский союз вернется к закупкам газа из России по окончании конфликта вокруг Украины, сообщил изданию Rzeczpospolita глава правительства Венгрии Петер Мадьяр.

Аналитик энергорынка объяснил рекордные поставки российского газа в ЕС

По его словам, это связано с тем, что российского «голубое топливо» дешевле, что «диктуют факторы конкуренции и географии». «Я не могу предсказать всего, но у меня такое ощущение», - отметил премьер-министр.

Ранее Мадьяр заявил о планах обнародовать стоимость российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
