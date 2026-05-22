Мадьяр: ЕС вернется к закупкам газа из России по окончанию конфликта на Украине
22 мая 202601:01
Денис Постольский
Весь Европейский союз вернется к закупкам газа из России по окончании конфликта вокруг Украины, сообщил изданию Rzeczpospolita глава правительства Венгрии Петер Мадьяр.
По его словам, это связано с тем, что российского «голубое топливо» дешевле, что «диктуют факторы конкуренции и географии». «Я не могу предсказать всего, но у меня такое ощущение», - отметил премьер-министр.
Ранее Мадьяр заявил о планах обнародовать стоимость российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
