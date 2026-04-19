Он сослался на беседы с непосредственными участниками событий и сотрудниками спецслужб. Утверждается, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально поставил украинского лидера в известность о готовящейся операции, чтобы переложить на него юридическую ответственность.

Журналист указал, что обычно Залужный не информировал Зеленского о деталях операций на Украине, но в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность.

Панчевски пишет, что летом 2022 года о готовящейся диверсии узнало ЦРУ. Вашингтон потребовал от Киева отказаться от плана подрыва, после чего Зеленский якобы приказал Залужному свернуть операцию. Однако он проигнорировал распоряжение.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что настало время однозначно назвать тех, кто стоит за подрывами трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

