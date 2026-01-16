Песков призвал однозначно назвать виновных в подрыве «Северных потоков»

Настало время однозначно назвать тех, кто стоит за подрывами трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: Суд по делу о подрыве «Северных потоков» пройдет в Гамбурге

Комментируя постановление Федерального верховного суда Германии о том, что подрывы «с высокой долей вероятности» были заказаны одним из иностранных государств, он призвал отказаться от подобных формулировок.

«Давно настало время... однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват... А кто это - уже хорошо известно», - заключил представитель Кремля.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявил «Радиоточке НСН», что немцы хотят прозрачного расследования взрывов на «Северных потоках».

ФОТО: Григорий Сысоев
