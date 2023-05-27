СМИ: вслед за Артемовском Украина может утратить контроль над Часовым Яром

ВСУ в скором времени могут лишиться контроля над Часовым Яром, считают обозреватели американской Military Watch Magazine.

Бывший генпрокурор Украины признал полный контроль России над Артемовском

СМИ уточняет, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после утраты Артемовска украинская армия может потерять контроль над Славянском и Краматорском.

Аналитики полагают, что Артемовск играл серьезную стратегическую роль для Украины благодаря проходящим через него логистическим узлам.

Основатель «Вагнера» 20 мая сообщил о полном освобождении Артемовска. Бои за город длились 224 дня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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