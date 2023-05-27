СМИ: вслед за Артемовском Украина может утратить контроль над Часовым Яром

СМИ уточняет, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после утраты Артемовска украинская армия может потерять контроль над Славянском и Краматорском.

Аналитики полагают, что Артемовск играл серьезную стратегическую роль для Украины благодаря проходящим через него логистическим узлам.

Основатель «Вагнера» 20 мая сообщил о полном освобождении Артемовска. Бои за город длились 224 дня, передает «Радиоточка НСН».

