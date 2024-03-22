Путин обсудил с членами Совбеза тему борьбы с распространением идей неонацизма

Перед началом заседания глава государства заявил, что общество отдает себе отчет в том, что такое неонацизм и насколько борьба с ним важна в свете нынешних событий.

По данному вопросу выступили два докладчика. В частности, в совещании участвовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и ксенофобией.

