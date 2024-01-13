СМИ заявили о взрывах в Днепропетровске
13 января 202407:28
Взрывы прогремели в Днепропетровске. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в Telegram.
Известно, что в области была объявлена воздушная тревога.
«В Днепре слышны звуки взрывов», — отмечает СМИ.
Позже канал сообщил о повторных взрывах в городе.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в окрестностях украинской столицы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru