СМИ заявили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в Днепропетровске. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в Telegram.

Кличко заявил о взрывах в окрестностях Киева

Известно, что в области была объявлена воздушная тревога.

«В Днепре слышны звуки взрывов», — отмечает СМИ.

Позже канал сообщил о повторных взрывах в городе.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в окрестностях украинской столицы.

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывыРегионыУкраина

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