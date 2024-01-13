Кличко заявил о взрывах в окрестностях Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах близ украинской столицы. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Серия взрывов прогремела в Киеве

Ранее в Киеве и области объявили воздушную тревогу.

«Взрывы в окрестностях столицы», — отметил мэр.

По словам Кличко, работают средства противовоздушной обороны.

На минувшей неделе в Киеве прогремела серия взрывов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщал Кличко, в Голосеевском районе был обнаружен обломок ракеты, а в Деснянском нашли фрагмент беспилотника.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Виталий КличкоУкраинаКиев

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