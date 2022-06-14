СМИ: Запад готов принудить Украину отдать России территории
На фоне успехов армии России в Донбассе страны запада изменили свою позицию по ситуации вокруг Украины и теперь выказывают готовность принудить Киев к уступкам территорий ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой, сообщает AgoraVox.
По данным французского портала, СМИ в США и ЕС перестали публиковать фейки о "неудачах" РФ на Украине. Отмечается, что успехи России в значительной степени изменили позицию западных политиков. Теперь западные страны готов идти на компромисс с Москвой.
Как заявил ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер, Запад устал от кризиса на Украине и призывает ее уступить часть территорий. Он добавил, что его это беспокоит.
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