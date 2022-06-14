По данным французского портала, СМИ в США и ЕС перестали публиковать фейки о "неудачах" РФ на Украине. Отмечается, что успехи России в значительной степени изменили позицию западных политиков. Теперь западные страны готов идти на компромисс с Москвой.

Как заявил ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер, Запад устал от кризиса на Украине и призывает ее уступить часть территорий. Он добавил, что его это беспокоит.

