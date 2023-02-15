СМИ: Запад должен понять точку зрения России для переговоров по Украине
Переговоры по Украине могут начаться, если Запад поймет точку зрения России в этом конфликте, заявил Responsible Statescraft обозреватель Александр Хилл.
По его словам, сейчас как никогда Западу не хватает умения взглянуть на вещи с альтернативной точки зрения.
Хилл подчеркнул, что переговоры состоятся рано или поздно, но они не могут быть конструктивными, если стороны не попытаются понять друг друга.
США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает, заявил ранее в беседе с НСН военный историк Евгений Норин. Он отметил, что на фоне всего происходящего США перестроили мировые рынки под себя и получили колоссальный заказ для оборонной промышленности.
При этом Москва неоднократно заявляла о своей готовности вести переговоры с Киевом, но «без предварительных условий».
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