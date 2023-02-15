СМИ: Запад должен понять точку зрения России для переговоров по Украине

Переговоры по Украине могут начаться, если Запад поймет точку зрения России в этом конфликте, заявил Responsible Statescraft обозреватель Александр Хилл.

По его словам, сейчас как никогда Западу не хватает умения взглянуть на вещи с альтернативной точки зрения.

Хилл подчеркнул, что переговоры состоятся рано или поздно, но они не могут быть конструктивными, если стороны не попытаются понять друг друга.