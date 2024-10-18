Военкор Котенок заявил, что для ВСУ наступили «черные дни»
18 октября 202405:17
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил в telegram, что для Вооруженных сил Украины наступили «черные дни» в ходе спецоперации.
«Действительно, грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки» — написал он.
Военкор отметил, что распутица на стороне России, а надежда на успех у ВСУ «тает на глазах».
Ранее Котенок заявил, что ВСУ могли применить боеприпасы с хлором в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru