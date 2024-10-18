Военкор Котенок заявил, что для ВСУ наступили «черные дни»

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил в telegram, что для Вооруженных сил Украины наступили «черные дни» в ходе спецоперации.

Залужный обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году

«Действительно, грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки» — написал он.

Военкор отметил, что распутица на стороне России, а надежда на успех у ВСУ «тает на глазах».

Ранее Котенок заявил, что ВСУ могли применить боеприпасы с хлором в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры