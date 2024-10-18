Военкор Котенок заявил, что для ВСУ наступили «черные дни»

«Действительно, грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки» — написал он.

Военкор отметил, что распутица на стороне России, а надежда на успех у ВСУ «тает на глазах».

Ранее Котенок заявил, что ВСУ могли применить боеприпасы с хлором в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

